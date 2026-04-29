Трамп изложил Путину свои оценки ситуации на Ближнем Востоке

В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает ТАСС .

Глава Белого Дома изложил российскому коллеге свои оценки ситуации в регионе. В ответ Путин назвал правильным решение США продлить режим прекращения огня с Ираном. Президент РФ считает, что это поможет стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

Также российский лидер выразил мнение, что вариант с американской наземной операцией против Ирана был бы совсем неприемлемым и опасным.

В ходе диалога Путин передал Меланье Трамп поздравления с прошедшим днем рождения. Он оценил ее вклад в воссоединение российских и украинских детей с семьями.

Также два лидера обсудили перспективы взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике.

Разговор Путина и Трампа продлился 1,5 часа. Они также обсудили урегулирование украинского кризиса. Российский лидер заявил о готовности объявить перемирие с Киевом на период Дня Победы.

