В Стокгольме открылось кафе с управлением на основе искусственного интеллекта

ИИ по имени «Мона» отвечает за меню, закупки, найм персонала, управление запасами и даже базовую бухгалтерию. Задача эксперимента — проверить, как ИИ справляется с управлением реальным бизнесом.

Снаружи кафе выглядит обычно — кофе и тосты с авокадо. Но роль менеджера выполняет программа. Мона формирует заказы, ищет поставщиков и нанимает сотрудников. Бариста Каетан Гржельчак — один из тех, кого взяла на работу система. Однако ИИ не всегда эффективен. Он заказал огромные партии масла и консервированных томатов. Сотрудники выставили эти покупки на полки как напоминание об ошибках.

Заказы можно оформить через персонал или напрямую через ИИ. В кафе установлен экран с финансовыми показателями. Посетители приходят из интереса к формату — от 50 до 80 человек в день. Среди гостей есть специалисты по ИИ. Они рассматривают проект как модель будущего управления. Экспертов интересует, как ИИ поведет себя при инцидентах.

Сотрудники жалуются, что система не всегда учитывает человеческий фактор. Мона пишет сообщения в любое время, игнорирует просьбы об отдыхе и предлагает спорные расходы. Разработчики считают это частью тестирования. Их цель — заранее изучить этические и практические последствия управления людьми через искусственный интеллект.

