30 апреля в России отмечают новый официальный праздник

30 апреля в России празднуют День коренных малочисленных народов России

30 апреля в РФ в первый раз отметят новый праздник — День коренных малочисленных народов Российской Федерации. Его учредил президент Владимир Путин указом от 4 ноября 2025 года.

Праздник создали для сохранения традиционных образа жизни, промыслов, хозяйственной деятельности и самобытной культуры малочисленных народов страны. В РФ проживают представители разных национальностей. Насчитываются не менее 190 народов.

В стране существует много малых этносов, у них получилось сохранить собственную идентичность.

Коренными малочисленными народами считаются те группы, численность которых меньше 50 тыс. человек. Они живут в той же местности, где и их предки жили столетиями.

Малочисленные народы стараются сохранить самобытную культуру. Они придерживаются привычного образа жизни. Ведут определенную хозяйственную деятельность, занимаются рыболовством, оленеводством, охотой.

Власти страны утвердили Единый перечень коренных малочисленных народов России. В нем, по информации 2025 года, было 47 этносов. Суммарно их представляли 315 тыс. человек.

Наиболее многочисленными являются абазины, ненцы и эвенки. Наименьшая численность среди алюторцев, кереков и водей.

По большей части коренные народы живут на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в Сибири. Остальные находятся на Кавказе и в европейской части России.

