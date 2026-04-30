У бывшего замминистра транспорта РФ изъяли имущества на сумму 6 млрд рублей

Бывшего чиновника задержали за мошенничество в особо крупном размере в 2024 году. Отмечается, что бывший госслужащий организовал бизнес через подконтрольную структуру «ЗащитаИнфоТранс» и отдавал госконтракты на крупные суммы знакомым фирмам. Доходы от них получали члены его семьи. Сумма ущерба от его действий составила 240 млн рублей.

Суд обратил в доход государства доли в уставных капиталах и ценные бумаги, недвижимость в Москве, Сочи, Анапе, Подмосковье и Крыму, земельные участки. У экс-чиновника также изъяли машины премиум-класса, моторную яхту и мотоцикл Harley-Davidson, ювелирные изделия и часы люксовых брендов.

Ранее предприниматель в Ростове-на-Дону попробовал вернуть взятку, которую некоторое время назад дал полицейскому. Ему не понравилось, что вопросы с проверками не были решены, а на средства силовик приобрел себе Mercedes E200.

