В Ростове полицейский получил взятку, но вместо помощи человеку купил Mercedes
Фото - © Медиасток.рф
Предприниматель в Ростове-на-Дону попробовал вернуть взятку, которую некоторое время назад дал полицейскому. Ему не понравилось, что вопросы с проверками не были решены, а на средства силовик приобрел себе Mercedes E200, сообщает Mash.
Бизнес предпринимателя часто проверяли. С помощью знакомых он познакомился с работником ОБЭП. Тот сказал, что поможет «решить вопросы» за 4,6 млн рублей.
В итоге предпринимателя обманули. Его проблемы силовик решать не планировал. Он просто приобрел себе автомобиль.
Бизнесмен написал заявление в полицию. Против силовика возбудили уголовное дело о мошенничестве, поскольку у него отсутствовали полномочия, чтобы «решать» такие вопросы.
Силовика посадили на три с половиной года колонии общего режима. Также, согласно вердикту, ему нужно было вернуть средства. Правоохранитель собирался обжаловать приговор, но вскоре умер.
Взятку хотели взыскать с дочерей мужчины. Однако они добились отмены требований.
