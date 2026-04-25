В Ростове полицейский получил взятку, но вместо помощи человеку купил Mercedes

Предприниматель в Ростове-на-Дону попробовал вернуть взятку, которую некоторое время назад дал полицейскому. Ему не понравилось, что вопросы с проверками не были решены, а на средства силовик приобрел себе Mercedes E200, сообщает Mash .

Бизнес предпринимателя часто проверяли. С помощью знакомых он познакомился с работником ОБЭП. Тот сказал, что поможет «решить вопросы» за 4,6 млн рублей.

В итоге предпринимателя обманули. Его проблемы силовик решать не планировал. Он просто приобрел себе автомобиль.

Бизнесмен написал заявление в полицию. Против силовика возбудили уголовное дело о мошенничестве, поскольку у него отсутствовали полномочия, чтобы «решать» такие вопросы.

Силовика посадили на три с половиной года колонии общего режима. Также, согласно вердикту, ему нужно было вернуть средства. Правоохранитель собирался обжаловать приговор, но вскоре умер.

Взятку хотели взыскать с дочерей мужчины. Однако они добились отмены требований.

