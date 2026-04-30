В Волгоградской области мужчина пострадал в результате атаки БПЛА
Средства противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры на территории Алексеевского и Ольховского районов Волгоградской области. В результате атаки пострадал один человек, сообщил глава региона Андрей Бочаров в Telegram-канале.
В Алексеевском районе в результате атаки поврежден частный дом.
В Алексеевском районе в результате атаки повреждено индивидуальное жилое домовладение, житель госпитализирован с осколочным ранением ноги», — говорится в сообщении.
Ранее украинские военные пытались ударить беспилотниками по ряду промышленных предприятий в Оренбургской области. Их сбили.
