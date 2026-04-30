В РФ начался сокращенный рабочий день
Младший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Иван Кравченко напомнил, что России начался сокращенный рабочий день, сообщает РИА Новости.
«Если на следующий день приходится официальный нерабочий праздничный день (в данном случае — 1 мая), продолжительность рабочего дня накануне уменьшается на один час», — отметил он.
Эта мера распространены во многих организациях, где есть пятидневка. В компаниях с непрерывным циклом работы порядок определяется внутренним регламентом.
1 мая в России отмечают День весны и труда, а 9 мая празднуют День Победы. Выходными в стране будут 1-3 и 9–11 мая.
