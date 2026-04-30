В РФ начался сокращенный рабочий день

«Если на следующий день приходится официальный нерабочий праздничный день (в данном случае — 1 мая), продолжительность рабочего дня накануне уменьшается на один час», — отметил он.

Эта мера распространены во многих организациях, где есть пятидневка. В компаниях с непрерывным циклом работы порядок определяется внутренним регламентом.

1 мая в России отмечают День весны и труда, а 9 мая празднуют День Победы. Выходными в стране будут 1-3 и 9–11 мая.

