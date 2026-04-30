сегодня в 02:26

Песков сообщил, что конкретные дни и часы прекращения огня будут объявлены

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретные сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены, сообщает ТАСС .

«Они будут объявлены», — сказал он, отвечая на вопрос, определены ли уже конкретные дни и часы прекращения огня.

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа длились 1,5 часа.

Российский президент сказал американскому коллеге, что готов объявить перемирие в зоне проведения СВО в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.