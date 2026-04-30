На табачных производствах в России зарплата выросла до 355 тыс. рублей

Средняя зарплата более 350 тыс. рублей в феврале в РФ была только у сотрудников табачных производств, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что сотрудники в этой сфере среднем в конце зимы получали почти 355 тыс. рублей, а месяцем ранее — 216,4 тыс. рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по России в феврале она составляла 103,9 тыс. рублей.

Ране сервис hh.ru подвел итоги первого квартала и сообщил, что в Приморье и других регионах Дальнего Востока растет спрос на вахтовиков, а максимальные предложения достигают 720 тыс. рублей в месяц.

