В Приморье сварщикам предлагают зарплату до 720 тыс руб

Сервис hh.ru подвел итоги первого квартала и сообщил, что в Приморье и других регионах Дальнего Востока растет спрос на вахтовиков, а максимальные предложения достигают 720 тыс. рублей в месяц, пишет vostokmedia.com .

По данным аналитиков, за первые три месяца 2026 года число вахтовых вакансий на Дальнем Востоке выросло на 10% по сравнению с прошлым годом. В Приморском крае рынок остался на уровне 2025 года без резких изменений.

Среди российских регионов по числу таких предложений лидирует Башкирия — 7% от общего объема. В пятерку также вошли Красноярский край, Иркутская область, Москва и Свердловская область. На Дальнем Востоке наиболее активны Забайкалье, Хабаровский край и Амурская область — по 2% вакансий. Приморье, Якутия и Бурятия занимают по 1%.

В Приморском крае чаще всего ищут разнорабочих — 11% вакансий. Далее идут сварщики и машинисты — по 10%, монтажники — 9%, водители и электромонтажники — по 8%. Реже требуются слесари и повара — по 3%, инженеры ПТО, механики, начальники смены и автослесари — по 2%.

Самая высокая медианная зарплата в регионе у сварщиков — 295 тыс. рублей в месяц. При выезде в соседние регионы доходы выше. Бурильщику шпуров на Чукотке предлагают 568 тыс. рублей на руки, сварщику — до 504 тыс., машинисту буровой установки в Бурятии — до 489 тыс. рублей до вычета налогов.

Максимальное предложение зафиксировано для электрогазосварщика в Еврейской автономной области — от 360 тыс. до 720 тыс. рублей в месяц на руки в зависимости от разряда и выработки.

