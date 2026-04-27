Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве к 9 Мая

В Подмосковье перед Днем Победы активизировались мошенники, использующие тему праздника для обмана граждан. Жителям региона рассказали о пяти распространенных схемах и способах защиты от них, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Одна из самых распространенных схем связана с «выплатами ветеранам». Злоумышленники создают фальшивые сайты с логотипами госорганов и обещают единовременные выплаты. Под предлогом комиссии или юридических услуг они убеждают ввести данные банковской карты.

Также мошенники организуют «благотворительные сборы». В социальных сетях и мессенджерах они представляются волонтерами и собирают деньги якобы на подарки ветеранам. Кроме того, преступники взламывают аккаунты пользователей и рассылают сообщения от имени знакомых с просьбой перевести средства на «памятные акции» или «помощь ветеранам».

Еще одна схема связана с рассылкой фальшивых ссылок для «бронирования места» или получения «пропуска» на парад. Такие сайты предназначены для кражи паролей и установки вредоносного программного обеспечения. В другом случае злоумышленники представляются сотрудниками архивов, сообщают о найденных данных о погибших родственниках и перенаправляют на поддельные ресурсы для сбора персональной информации.

В ведомстве рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить личные и банковские данные на сомнительных сайтах и проверять информацию о выплатах и сборах только через официальные источники. Если сообщение пришло от знакомого, следует связаться с ним напрямую. Все положенные выплаты ко Дню Победы производятся без комиссий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.