Снег укрыл, мороз добьет: агроном назвал главный риск для дачников

Рекордный снегопад 27 апреля укрыл подмосковные грядки. Однако, как сообщил РИАМО агроном Владимир Викулов, если за снегом придет резкое понижение температуры, грядки могут потерять будущий урожай безвозвратно.

«Ранние посевы (петрушка, кинза, редис, укроп): если появились всходы и снег успел их до мороза укрыть, то с большой вероятностью они все останутся живы. Если выпал снег и хочется в дальнейшем уберечь свои посевы от возможного мороза, можно даже сверху, по снегу, укрыть любым нетканым материалом. Многолетние — они выдерживают заморозки до 5 и даже до 7 градусов, это нестрашно», — сказал Викулов.

Цветущая «беда»: где ударит сильнее?

Главный риск — сады, которые уже проснулись и начали цвести. Если будет ночной мороз, можно лишиться урожая. Это касается территории южнее Москвы.

В столице, ближайшем Подмосковье еще ничего особо не зацвело, но этот аномальный холод все равно может повлиять. По словам агронома, пока не настолько холодно, температура до -1 градуса не является критичной для садовых деревьев.

Викулов уточнил, что если температура будет падать, то риски возрастут.

Утром 27 апреля жители Подмосковья и столицы проснулись в снежной сказке. Выпавший снег укрыл землю, сугробы достигают 15 см. Синоптики прогнозируют, что снег с дождем и сильный ветер с порывами до 23 м/с, которые накрыли регион ночью, сохранятся до конца суток. Жителей просят по возможности не выходить на улицу.

