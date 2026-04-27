С Новым годом! Москвичи не поняли с утра, в каком месяце проснулись
Апрель принес сугробы в столицу и удивил москвичей
Фото - © РИАМО
Уром в понедельник москвичи удивились выпавшему снегу и образовавшимся сугробам на улицах.
Снегопад в конце апреля укрыл белыми сугробами деревья, машины и дома. За окнами кружит весенняя метель.
Этой ночью Московский регион накрыл апрельский снегопад. Из-за непогоды в разных районах упало несколько деревьев.
Из-за упавшего дерева произошел сбой на участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.
