С Новым годом! Москвичи не поняли с утра, в каком месяце проснулись

сегодня в 08:42

Апрель принес сугробы в столицу и удивил москвичей

Уром в понедельник москвичи удивились выпавшему снегу и образовавшимся сугробам на улицах.

Снегопад в конце апреля укрыл белыми сугробами деревья, машины и дома. За окнами кружит весенняя метель.

Этой ночью Московский регион накрыл апрельский снегопад. Из-за непогоды в разных районах упало несколько деревьев.

Из-за упавшего дерева произошел сбой на участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.

