Рухнуло на авто: несколько деревьев упало из-за непогоды в Московском регионе
Деревья начали падать из-за непогоды в Московском регионе
С ночи Московский регион находится во власти снегопада. Из-за непогоды в разных районах уже упало несколько деревьев, сообщает SHOT.
К утру из-за непрерывного снегопада на дорогах и тротуарах Москвы образовались небольшие сугробы, слякоть и гололед. Припаркованные автомобили покрылись слоем снега. Также в некоторых местах оборвались провода из-за мокрого и липкого снега.
В центре Москвы на Краснопролетарской улице дерево упало прямо на автомобиль LADA. Водитель находился внутри, однако не пострадал.
Также падение деревьев наблюдается на Шоссе Энтузиастов, на Ткацкой и Ташкентской улицах.
Московский регион накрыл снегопад в ночь с 26 на 27 апреля.
