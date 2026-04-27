Рухнуло на авто: несколько деревьев упало из-за непогоды в Московском регионе

сегодня в 06:53

С ночи Московский регион находится во власти снегопада. Из-за непогоды в разных районах уже упало несколько деревьев, сообщает SHOT .

К утру из-за непрерывного снегопада на дорогах и тротуарах Москвы образовались небольшие сугробы, слякоть и гололед. Припаркованные автомобили покрылись слоем снега. Также в некоторых местах оборвались провода из-за мокрого и липкого снега.

В центре Москвы на Краснопролетарской улице дерево упало прямо на автомобиль LADA. Водитель находился внутри, однако не пострадал.

Также падение деревьев наблюдается на Шоссе Энтузиастов, на Ткацкой и Ташкентской улицах.

Московский регион накрыл снегопад в ночь с 26 на 27 апреля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.