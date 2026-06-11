Новый загадочный сигнал поступил от «Радиостанции Судного дня»
На «Радиостанции Судного дня», известной как «Жужжалка», вышло новое загадочное сообщение, сообщает «УВБ-76 логи».
Сигнал поступил 11 июня в 10:56 по московскому времени.
В эфире транслировали: «НЖТИ 50529 ШАРФОТОЛ 2524 9276».
УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, которая работает с 1976 года. В большинстве случаев она воспроизводит непродолжительный жужжащий сигнал, за что получила название «Жужжалка».
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