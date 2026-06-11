«Была в дрочильне»: девушка записалась на педикюр, но «побывала» в интим-салоне

Россиянка легла спать после записи на педикюр, а утром обнаружила себя клиенткой интим-салона. Неизвестный использовал ее номер телефона в приложении для записи на услуги.

По словам девушки, перед сном она записалась на педикюр и спокойно легла спать. Утром она обнаружила, что в приложении была другая запись. Судя по ней, россиянка ночью «побывала» в интим-салоне.

«Я проснулась и вижу, что была в дрочильне! В 3:30, хотя перед сном записывалась на педикюр!» — пожаловалась она в соцсетях.

Сначала россиянка подумала, что приложение взломали. Она написала в поддержку, но там заявили, что это был не взлом. Выяснилось, что любой человек может воспользоваться номером другого человека и записать его на какие-либо услуги.

В поддержке девушке посоветовали обратиться в интим-салон и разбираться с ними, чтобы там установили подтверждение записи по коду.

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