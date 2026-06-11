Школьнице из Хабаровска отменили ЕГЭ из-за ролика в TikTok про шпаргалки

В Хабаровске школьница на год лишилась результатов ЕГЭ после того, как выложила в TikTok видео с «лайфхаками» по использованию шпаргалок. Ролик появился в 2025 году, после экзамена по литературе. Но в итоге девушка вместе с отцом смогла через суд вернуть результаты, сообщает Mash .

В опубликованном в Сети ролике ученица Катя (имя изменено) подробно показывала, как прятала подсказки в одежде и пользовалась ими в аудитории. Видео заметили сотрудники Рособрнадзора — через 10 дней результаты девушки были аннулированы без права пересдачи в текущем учебном году.

Отец и дочь подали в суд. Их позиция: видео было постановочным и полностью выдуманным. Катя объяснила, что хотела просто набрать подписчиков и просмотры для своего аккаунта. Поэтому после экзаменов она записала гайд о списывании уже в родной школе, специально надела шорты с карманами вместо формы и сыграла роль «хитрой ученицы». Никаких реальных нарушений на ЕГЭ, по ее словам, не было.

Рособрнадзор настаивал на обратном. В ведомстве указали, что в ролике подробно описаны реальные задания экзамена, есть прямое признание в использовании шпаргалок, а также тот факт, что девушка трижды выходила из аудитории. Однако все судебные инстанции встали на сторону школьницы: объективных и неопровержимых доказательств факта списывания не нашлось. В итоге результаты ЕГЭ хабаровчанке вернули.

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