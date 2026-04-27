Апрельский снегопад накрыл Московский регион
Московский регион накрыл снегопад в ночь с 26 на 27 апреля, сообщает SHOT.
Снег пошел на юге и юго-западе столицы. Также осадки наблюдаются в Наро-Фоминске, Чехове и других городах Подмосковья.
Ранее в Подмосковье и Москве ввели «желтый» уровень погодной опасности — потенциально опасная погода, когда жителям необходимо внимательно относиться к правилам безопасности при движении на транспорте и при перемещении пешком. Его объявили из-за снега, обледенения и ветра.
Также Минтранс призвал жителей Московской области не ездить на летней резине в непогоду.
