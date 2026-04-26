Минтранс призвал жителей Подмосковья не выезжать на летней резине в непогоду
Фото - © Медиасток.рф
До вечера среды, 29 апреля, на территории Подмосковья ожидается дождь и снег, ветер усилится до 20 м/с, а на дорогах местами возможна гололедица. Жителей региона призвали следить за погодой и не выезжать на летней резине, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Неделя в Московском регионе начнется с ухудшения погоды», — говорится в сообщении ведомства.
Водителям в непогоду рекомендуют не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать дистанцию между автомобилями, избегать резких маневров на дороге, не парковаться у деревьев и шатких конструкций, а также заранее снижать скорость у пешеходных переходов и автобусных остановок.
В случае ДТП или ЧС необходимо звонить по единому номеру 112.
