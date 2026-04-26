«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за снега и ветра

В Подмосковье и Москве действует «желтый» уровень погодной опасности. Его объявили из-за снега, обледенения и порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» уровень — потенциально опасная погода, когда жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности при движении на транспорте и при перемещении пешком.

Он объявлен из-за снега и обледенения до 9 часов 28 апреля, из-за ветра с порывами до 15-20 м/с — с 9 часов 27 апреля до 21 часа 28 апреля.

В регионе прогнозируются осадки, местами сильные (26 апреля дождь, переходящий в мокрый снег, 27 апреля будет преимущественно мокрый снег, а ночью 28 апреля местами по области — сильный снег). Также местами ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица на дорогах.

Аналогичный уровень погодной опасности объявлен на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской области, где действует следующий, «оранжевый», уровень.

