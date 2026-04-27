Андрей Воробьев поручил перевести самые популярные соцуслуги в цифру

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности автоматизации муниципальных социальных услуг. Он поручил перевести самые популярные и востребованные в единый цифровой формат, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В первую очередь это касается наиболее массовых: выплата на детский отдых, ежемесячная выплата льготникам, материальная помощь, единовременная выплата к праздникам и т. д.

«Сейчас более 30 муниципальных социальных услуг — полностью или частично на бумаге. Задача — перевести самые популярные и востребованные в единый современный цифровой формат. Данные должны подтягиваться автоматически, чтобы человеку не нужно было ходить из кабинета в кабинет за сведениями, которые уже есть в информационных системах», — сказал губернатор на совещании областным правительством и главами округов.

В Подмосковье 3,5 млн. льготников. Массовые соцуслуги предоставляются им как проактивно, так и по заявлению на регионально портале госуслуг. Еще есть уникальные выплаты, многие из которых тоже предоставляются проактивно. Также действуют 7 комплексных услуг, когда по одному заявлению их предоставляется сразу несколько. А около около 3 лет назад в Подмосковье запустили цифровые удостоверения льготника.

Всю необходимую информацию о положенных выплатах, мерах поддержки, статусе заявления и т. д. жители могут получить на онлайн консультации в ТелеМФЦ (около 410 тыс. консультаций в год) и в чате «Социалка» в МАКС (более 1,3 млн запросов).

