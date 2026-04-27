сегодня в 16:38

6 человек пострадали от падения деревьев в Подмосковье

В Московской области из-за упавших в непогоду деревьев пострадали шесть человек, из них трое подростков, сообщает Mash .

У большинства травмированных врачи выявили ушибы головы и переломы конечностей. Все пострадавшие из Лыткарина, Люберец, Мытищ, Подольска и Балашихи.

Больше всего деревьев упало в Щелкове, Королеве, Серпухове и Жуковском. В первых двух, а также в Мытищах, от веток повредилось больше всего машин.

Всего в регионе упало 550 деревьев, а машин помяло 160.

Снегопад и порывистый ветер накрыли Подмосковье и столицу еще ночью. В регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снега, обледенения и сильного порывистого ветра. Непогода сохранится до конца суток.

