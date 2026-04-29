Мешок картошки со взрывчаткой нашли у жителя Запорожской области

Интересную находку обнаружили у жителя Кирилловки Запорожской области. В мешке с картошкой у мужчины хранилась взрывчатка. Он утверждает, что получил овощи от сожительницы знакомого, сообщает «Mash на Донбассе» .

Местный житель рассказал, что мешок с овощами просили передать знакомые. Оказалось, что внутри лежит не только картошка, но и противопехотная мина, электродетонатор, батарея и радиоприемный модуль.

Женщина, которая передала мешок, сказала, что посылка «от Руслана». По словам мужчины, он не почувствовал подвоха, взял картошку, доставил на свою ферму, а затем передал незнакомому человеку.

О содержимом мешка узнали правоохранительные органы, они оперативно вышли на курьера. Мужчине уже вынесли приговор — 10 лет колонии строгого режима.

