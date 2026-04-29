Врачи НИКИ детства в Подмосковье рассказали о профилактике выгорания

Специалисты НИКИ детства в Подмосковье напомнили о важности психологического комфорта в медицинских коллективах в рамках недели популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих местах, которая проходит с 27 апреля по 3 мая, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Психологическое здоровье сотрудников остается основой эффективной работы любой организации, особенно в медицинской сфере. Хронический стресс, высокая нагрузка и многозадачность могут привести к профессиональному выгоранию, которое проявляется эмоциональным истощением и снижением продуктивности.

В институте подчеркивают, что забота о ментальном благополучии — необходимое условие сохранения кадрового потенциала. Атмосфера взаимной поддержки, открытый диалог, комнаты психологической разгрузки и тренинги по стрессоустойчивости помогают снизить риски выгорания. Важную роль играет и соблюдение баланса между работой и личной жизнью.

«Эмоциональное состояние медицинского работника напрямую влияет на качество принимаемых решений. Выгорание происходит незаметно: сначала появляется усталость, затем равнодушие. Важно научиться техникам саморегуляции и не стесняться обращаться за поддержкой к коллегам или специалистам. В НИКИ детства мы понимаем, что только психологически устойчивый врач может оказать качественную помощь маленькому пациенту. Здоровье на рабочем месте начинается с умения вовремя сделать паузу и переключить внимание», — подчеркнула заведующий учебным центром профессионального развития компетенций в педиатрии НИКИ детства Екатерина Паснова.

Кроме личной осознанности, значимы управленческие решения. Грамотное распределение нагрузки, четкие цели и признание заслуг сотрудников снижают уровень тревожности в коллективе. Практика «цифрового детокса» во время обеда, когда сотрудники откладывают гаджеты и общаются на отвлеченные темы, также способствует укреплению психологического климата и профилактике психосоматических заболеваний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.