Депутат Орлов: выбор подписавших контракт заслуживает искреннего уважения

Защита Родины — одна из самых важных, сложных и ответственных профессий. Сегодня российские военнослужащие выполняют свой долг во время спецоперации. Многие решили присоединиться к участию в СВО, подписав контракт. Такой выбор заслуживает искреннего уважения, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» в подмосковном парламенте Александр Орлов.

«С первого дня начала СВО все жители нашего Подмосковья проявили особую сплоченность: словом, делом, моральной поддержкой, каждый старается помочь нашим защитникам», — сказал Орлов.

Он уточнил, что солдаты — настоящие патриоты, продолжающие традиции великих героев России, которые прославляли страну в разные эпохи. Они служат примером для будущих поколений и вдохновением для государства.

По словам парламентария, в РФ служащим по контакту полагаются не только материальные выплаты. Есть еще и целый ряд мер поддержки: трудовые гарантии, льготы в сфере ЖКХ, банковские льготы, привилегии в сфере образования и многие другие.

«Также, что немаловажно, предусмотрены и гарантии для семей наших бойцов и их близких. Мы с коллегами будем продолжать оказывать всестороннюю поддержку нашим защитникам, стремиться к улучшению качества жизни семей военнослужащих и оказывать необходимую помощь в решении всех возникающих вопросов», — подчеркнул депутат.

О центре в Балашихе

В Московской области подписать контракт с Минобороны можно в едином центре отбора кандидатов на службу по контракту, который работает по принципу одного окна. В одном месте мужчины могут пройти медицинское обследование, оформить перечень документов, а также, в случае необходимости, получить консультации узких специалистов. Например, юристов и банковских сотрудников.

На период обследования и прохождения курсов первой боевой подготовки контрактникам предоставляют временное жилье, а также трехразовое сбалансированное питание.

Территориально центр находится на Восточном шоссе во владении 2.

О деньгах

Российские контрактники на сегодняшний день получают гарантированно высокую зарплату, которая начинается от 204 тысяч рублей. Финальная сумма формируется с учетом звания конкретного бойца, а также наличия у него боевых или государственных наград. Род выполненных задач в зоне соприкосновения с противником также учитывается.

Более того, при подписании контракта в Московской области бойцы единовременно получают одно из самых высоких по стране пособий в размере 3 млн рублей. Таким образом, вместе с разовой выплатой и ежемесячной зарплатой контрактники только за один год службы могут получить 5,5 млн рублей.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте https://контрактмо.рф, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

Узнать подробности можно по телефону +7 495 990-90-90, на официальном сайте или в Telegram-боте.

