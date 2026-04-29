Жители Подмосковья высадят деревья 19 мая

Жители Подмосковья 19 мая присоединятся к всероссийской акции «Сад — Связь поколений» и высадят молодые деревья в память о героях страны, сообщает 360.ru .

Экологическая и общественная акция пройдет в России в День пионерии. Ее ежегодно организует фонд «Благовест», объединяя участников из разных регионов — от крупных городов до небольших поселений.

В этот день участники высаживают молодые деревья, чаще всего яблони. Они становятся символом преемственности поколений и сохранения исторической памяти.

Инициатива принадлежит представителям координационного совета при Общественной палате России, который работает с проектами поддержки участников специальной военной операции и увековечения памяти героев страны.

К организации подключились министерство просвещения, министерство науки и высшего образования, министерство культуры и министерство спорта, а также ветеранские и молодежные объединения.

С каждым годом география проекта расширяется. Организаторы рассчитывают, что в 2026 году к акции присоединятся новые регионы, а число участников вырастет. Подробности опубликованы на сайте фонда и в социальной сети «ВКонтакте».

