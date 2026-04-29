В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье из-за ожидаемой предстоящей ночью гололедицы объявили желтый уровень опасности, сообщает ТАСС.
Предупреждение действует до 09:00 мск. Ночью и утрам на дорогах возможна гололедица.
Данный уровень говорит о потенциальной опасности метеоусловий.
Ранее ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в мае в Москве ожидается капризная погода. На это влияют сезонные, климатические и атмосферные факторы.
