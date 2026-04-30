Росавиация: в аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения
В аэропорту Ульяновска введены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации на платформе Max.
«… введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.
Прошлой ночью в ряде аэропортов были введены аналогичные ограничения.
Ранее в Сочи была объявлена угроза атаки БПЛА, из-за чего вылетающему в Омск самолету пришлось вернуться в аэропорт.
