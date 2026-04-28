сегодня в 13:28

В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА, из-за чего вылетающему в Омск самолету пришлось вернуться в аэропорт, сообщает SHOT .

Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind готовился к взлету, но его пришлось вернуть на стоянку.

Рейс был отложен. Сейчас авиагавань готовится отражать атаку вражеских беспилотников.

Ночью в аэропорту Сочи вводили ограничения на вылет и прилет из-за угрозы БПЛА. Они были сняты около 5:30 часов утра.

