Самолет Сочи — Омск вернули в аэропорт из-за атаки БПЛА
В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА, из-за чего вылетающему в Омск самолету пришлось вернуться в аэропорт, сообщает SHOT.
Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind готовился к взлету, но его пришлось вернуть на стоянку.
Рейс был отложен. Сейчас авиагавань готовится отражать атаку вражеских беспилотников.
Ночью в аэропорту Сочи вводили ограничения на вылет и прилет из-за угрозы БПЛА. Они были сняты около 5:30 часов утра.
