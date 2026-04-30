«Ведьмина метла» в огне: россиянин запечатлел эхо взрыва древней сверхновой

Туманность «Ведьмина метла» попала в кадр астрофотографа из Новосибирска

Астрофотографу из Новосибирска Алексею Полякову удалось сделать кадр фрагмента туманности Вуаль, известного как «Ведьмина метла». Она находится в 1400 световых годах от Земли, сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black .

На фотографии можно увидеть газовые волокна, которые остались от взрыва сверхновой звезды, произошедшего 15-20 тыс. лет назад.

В пространстве до сих пор распространяются ударные волны от мощного взрыва — они заставляют межзвездный газ светиться.

Снимок выполнен в палитре НОО. Кислород на кадре окрашен в бирюзовый, а водород — в красный.

