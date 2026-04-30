Названа причина возможного сокращения населения Запада на 30%

Эксперт «Роскачества», инфекционист Марият Мухина заявила, что численность населения западных стран может сократиться на 30% в ближайшие десятилетия из-за распространения вейпов и снижения фертильности, сообщает «Абзац» .

По словам доктора медицинских наук Мухиной, массовое использование электронных сигарет и систем нагревания табака становится одним из факторов грядущего демографического кризиса наряду с падением индекса воспроизводства населения.

«Электронные сигареты и системы нагревания табака закрывают основные позиции по смертности, вызывая сосудистые катастрофы и рак органов дыхательной системы. Эти интоксикации напрямую влияют на рождаемость в развитых странах, снижая фертильность у мужчин и женщин. В процентном соотношении вымирать будут Европа и Америка, сокращение населения там составит 30%», — сообщила Мухина.

Она подчеркнула, что повреждение легких у молодежи, использующей вейпы, в 10% случаев госпитализации заканчивается летальным исходом. Масштаб проблемы, по мнению специалиста, требует международного признания заболеваний, связанных с вейпингом.

Мухина добавила, что к 2050 году демографические изменения станут заметны, а к 2100-му рост населения планеты прекратится и, по данным ООН, его численность составит около 10 млрд человек.

