В Можайском КДЦ отметили 377-ю годовщину образования пожарной охраны России

В этот день зал был заполнен теми, для кого понятия «честь», «мужество» и «спасение ближнего» стали смыслом жизни. В преддверии праздника почетными гостями мероприятия стали глава Можайского округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников и депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова.

Творческие коллективы и солисты Можайского культурно-досугового центра подготовили для сотрудников пожарной охраны особый подарок — яркую, эмоциональную концертную программу. Каждый номер был наполнен искренними словами благодарности и уважения к тем, кто ежедневно стоит на страже безопасности жителей округа.

В ходе концерта состоялась традиционная церемония награждения. За добросовестную службу и высокие результаты в работе лучшие сотрудники пожарно-спасательного гарнизона были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами. Награды также получили студенты Можайского техникума, за их стремление к профессиональному развитию и активное участие в жизни пожарно-спасательной службы.

Особые поздравления заслужила Дарья Журихина, представляющая Можайский пожарно-спасательный гарнизон. Она достойно выступила на Всероссийском фестивале-конкурсе «Хрустальная звездочка» в номинации «Хореография», где заняла почетное третье место. В знак признания творческих успехов Дарье вручили благодарственное письмо, поздравив с достижением на столь престижном конкурсе.

