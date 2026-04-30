Стянуть резину: почему в России предложили ввести пошлины на импортные шины

Что известно об инициативе российских производителей шин

Крупные производители автомобильных шин попросили Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) защитить российский рынок от все более нарастающего импорта, в основном из Китая — об этом сообщил «Коммерсант». Эта инициатива может обернуться введением квот или пошлин на импортные поставки в размере около 30%.

Как следует из публикации, провести специальное защитное расследование в отношении как легковых, так и легкогрузовых шин, импортируемых в ЕАЭС, Евразийскую экономическую комиссию попросили крупные производители покрышек — в том числе «Кордиант», «Кама», Ikon Tyres и «Белшина». Издание отмечает, что сегодня на Китай приходится около 75% поставок — в основном шин бюджетного сегмента.

При этом, согласно данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), в 2024 году в Россию ввезли 25,8 миллиона легковых шин, что стало рекордом. В минувшем 2025 году этот показатель составил 25,4 миллиона штук. По мнению экспертов, опрошенных «Коммерсантом», потенциальное введение пошлин отразится на ценах на ввозные шины и для тех потребителей, которые могут себе позволить только дешевые (китайские) покрышки, изменения будут негативными.

Какова ситуация на рынке шин в России

Российский шинный рынок сегодня — это рынок, на котором отечественные производители уступают не по качеству, а по цене, говорит в беседе с РИАМО директор департамента по работе с партнерами СТО UREMONT Александр Петров. Заводы работают не на полную мощность, доля российских шин на внутреннем рынке опустилась ниже 55%. При этом сами предприятия, технологии и производственные возможности никуда не исчезли.

«Однако потребитель делает выбор, ориентируясь на стоимость, и все чаще этот выбор склоняется в сторону более доступной импортной продукции, прежде всего китайской», — отмечает эксперт.

Рынок шин в России находится в противоречивой ситуации, дополняет гендиректор компании «ТрансЛюкс» Марина Паскали. С одной стороны, отечественные производители загружены лишь наполовину. С другой — три четверти импортируемых шин приходится на Китай, причем преимущественно в самом дешевом сегменте. Для частных автомобилистов это может быть приемлемо, но для коммерческих перевозчиков, особенно в премиальном сегменте, дешевая резина — это недопустимый риск, говорит эксперт.

Между тем сегодня производители из Китая уже занимают треть российского рынка, продав в 2024 году 17,5 миллионов шин — в импорте их доля достигает 75%, отмечает руководитель компании по доставке машин из Азии «Нокс Авто» Андрей Ли. По словам специалиста, китайских брендов — более 200 штук, при этом каждый год появляются новые. Они в силу господдержки производства и экспорта берут ценой — могут демпинговать.

«Кроме того, китайские производители быстро подстроились под наш автопарк: нестандартные размеры, кроссоверы, внедорожники — есть все», — рассказывает Андрей Ли. После ухода западных брендов китайские производители оперативно заняли освободившуюся нишу и адаптировались к запросам российского рынка, говорит Александр Петров. Согласно прогнозу эксперта, при сохранении текущей динамики к концу 2026 года число брендов китайских шин может приблизиться к 300. При этом ключевым фактором остается ценовое преимущество, которое в ряде случаев поддерживается экспортными мерами внутри самой страны-производителя.

Как эксперты оценивают инициативу российских производителей

Обращение российских производителей в ЕЭК понятно: дело в том, что отечественные предприятия работают в соответствии с установленными требованиями, в том числе в области безопасности и экологических стандартов, что влияет на себестоимость продукции, рассказывает Александр Петров. При этом часть импортных шин может производиться по иным нормативам.

«В результате возникает разница в цене, которая формирует неравные конкурентные условия. Важно учитывать, что шины — один из ключевых элементов безопасности автомобиля, и при выборе необходимо обращать внимание не только на стоимость, но и на качество с соответствием стандартов», — отмечает собеседник РИАМО.

По словам Александра Петрова, введение дополнительных механизмов регулирования, таких как экологический сбор, направлено на частичное выравнивание условий конкуренции и соответствует практике, применяемой в ряде стран. В свою очередь Марина Паскли указывает на то, что демпинг со стороны дешевого китайского импорта действительно убивает локальное производство.

Защитные меры необходимы, но только если параллельно российские производители будут повышать качество и расширять линейки под разные сегменты, считает специалист. Между тем для автомобилистов возможное введение квот или пошлин на импортные поставки в большей степени затронет бюджетный сегмент, считает Александр Петров.

«Возможно сокращение ассортимента наиболее доступных моделей и корректировка цен. В среднем и премиальном сегментах влияние будет менее заметным, и для большинства потребителей останется практически незаметным», — прогнозирует эксперт.

Для автомобилистов введение пошлин однозначно означает рост цен в бюджетном сегменте, дополняет Марина Паскали. Те, кто покупал самые дешевые китайские покрышки за 3-4 тысячи рублей, почувствуют удар по карману. Для профессиональных перевозчиков ситуация сложнее: если пошлинами накроют весь импорт, включая качественные бренды среднего ценового сегмента, операционные расходы вырастут на 15-20%. Это неизбежно отразится на тарифах для клиентов, подчеркивает специалист.

Какие меры могут помочь российским производителям

Существенно повлиять на ситуацию, сложившуюся на российском рынке шин, могли бы антидемпинговые инструменты — по словам Александра Петрова, подобный подход уже используется в США и странах Европы при схожих рыночных условиях. Для долгосрочного эффекта может потребоваться комплексный подход, включающий меры поддержки и регулирования внешней конкуренции, считает эксперт.

«Вместо исключительно защитных барьеров нужен комплексный подход. Во-первых, государственные субсидии на модернизацию российских шинных заводов — чтобы они могли выпускать конкурентоспособную продукцию не только по цене, но и по качеству», — говорит Марина Паскали.

По словам собеседницы РИАМО, второй инструмент — ужесточение экологических и технических стандартов для всех участников рынка, которое автоматически вытеснит опасную резину. Кроме того, важна поддержка экспорта российских шин в страны ЕАЭС и Азию, чтобы загрузить простаивающие мощности. Но самое главное — любые меры должны стимулировать не просто ценовую доступность, а качество и безопасность.

Для компаний, которые отвечают за жизнь пассажиров, экономия на шинах — это экономия не в том месте, подчеркивает Марина Паскали. В свою очередь Андрей Ли отмечает, что вместо заградительных мер можно субсидировать ставки по кредитам заводам: себестоимость снизится, а конкурировать проще. Другой выход — выходить на экспорт: например, отдельные компании смотрят в сторону стран Персидского залива, Латинской Америки и Африки. Кроме того, необходимо локализовать сырье и меньше зависеть от импортных компонентов.

«Китайцы зашли на российский рынок надолго. Просто закрыться пошлинами — это поднять цены для всех водителей. Поэтому нужно работать над себестоимостью и искать новые рынки», — заключает собеседник РИАМО.

Кратко о ситуации на российском рынке шин

