Специалисты технадзора России и Киргизии изучили передовые технологии безопасности МНПЗ

Специалисты Ростехнадзора и Службы экологического и технического надзора Киргизии (СЭТН) в рамках международного сотрудничества посетили с рабочим визитом Московский НПЗ, где они обсудили внедрение цифровых решений для контроля производственной безопасности предприятия, сообщает пресс-служба компании.

В ходе встречи делегация ознакомилась с достигнутыми результатами программы модернизации компании и повышения надежности оборудования, примерами безопасной эксплуатации производственных объектов.

«Цифровизация является одним из ключевых направлений для развития Московского НПЗ. Она охватывает как производственные процессы, так и вопросы безопасности. Подобные решения надежно страхуют человека и облегчают его работу. Мы находимся в постоянном взаимодействии со специалистами Ростехнадзора. Рады, что опыт безопасной эксплуатации сложного современного оборудования нашего предприятия представляет интерес для коллег из соседних стран», — сказал генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Производственная безопасность обеспечивает многоступенчатую защиту процесса переработки нефти. Система на основе отечественного ПО включает в себя инструменты видеоаналитики и цифрового контроля хода выполнения работ, электронных нарядов, проверок и программ обучения. Для подготовки персонала и отработки сценариев наиболее распространенных технологических операций используется собственный учебный полигон предприятия с современными тренажерными комплексами с применением виртуальной и дополненной реальности.

Также известно, что технологические установки и резервуары предприятия оборудованы системами защиты, автоматизированными средствами противопожарной сигнализации и тушения. В случае необходимости автоматика дает возможность оперативно и надежно перевести оборудование в безопасное состояние.

