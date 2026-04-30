Кто дольше продержится: школьники на спор наносили себе повреждения на уроке

7-классники на спор травмировали себя во время урока в Петрозаводске

Трое учеников седьмого класса в Петрозаводске превратили контрольную по математике в опасный эксперимент. Подростки тайком травмировали себя прямо под партой, проверяя, кто из них дольше выдержит, сообщает Baza .

Все действия они скрывали под партой, чтобы преподаватель ничего не заметил.

Каждый хотел узнать лимит собственной выносливости. Идея закончилась ничьей — учительница все-таки увидела, что происходит. Приехавшие врачи оказали необходимую помощь. Госпитализация никому не потребовалась.

Сейчас с детьми и со школой работает подразделение по делам несовершеннолетних. Проводится проверка, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

