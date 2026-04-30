Кто дольше продержится: школьники на спор наносили себе повреждения на уроке
7-классники на спор травмировали себя во время урока в Петрозаводске
Трое учеников седьмого класса в Петрозаводске превратили контрольную по математике в опасный эксперимент. Подростки тайком травмировали себя прямо под партой, проверяя, кто из них дольше выдержит, сообщает Baza.
Все действия они скрывали под партой, чтобы преподаватель ничего не заметил.
Каждый хотел узнать лимит собственной выносливости. Идея закончилась ничьей — учительница все-таки увидела, что происходит. Приехавшие врачи оказали необходимую помощь. Госпитализация никому не потребовалась.
Сейчас с детьми и со школой работает подразделение по делам несовершеннолетних. Проводится проверка, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
