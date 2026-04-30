Россиянам рассказали, как не усиливать тревогу перед экзаменами

сегодня в 13:51

Психолог Ковалева советовала родителям не перебарщивать с беседами про экзамены

Психолог Виктория Ковалева рассказала, какие ошибки родителей усиливают тревожность подростков перед экзаменами и в каких случаях требуется помощь специалиста. По ее словам, частая ошибка родителей — избыточное давление и завышенные ожидания. Попытки мотивировать разговорами о значимости экзаменов для будущего нередко усиливают страх неудачи. Обесценивание переживаний, когда волнение называют «пустяком» или «ленью», также повышает тревогу, сообщает Сургут Информ .

Специалист отметила, что волнение перед экзаменами естественно. Поводом для беспокойства становятся нарушения сна, резкие перепады настроения, потеря аппетита, сложности с концентрацией и выраженные психосоматические реакции. В таких случаях важно своевременно обратиться к психологу.

Ковалева подчеркнула, что без поддержки тревожность может закрепиться и сохраниться во взрослой жизни. Если подросток не осваивает навыки саморегуляции, тревожные реакции становятся привычной моделью поведения.

В качестве самопомощи она рекомендовала дыхательные упражнения, краткое переключение внимания, внутренние поддерживающие установки и выполнение заданий от простых к сложным.

Родителям стоит настоять на консультации специалиста, если подросток замыкается, избегает общения, проявляет аутоагрессию или отказывается от экзаменов. Главная задача взрослых — создать атмосферу безопасности и принятия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.