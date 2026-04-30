Россиянам рассказали, как не усиливать тревогу перед экзаменами
Психолог Виктория Ковалева рассказала, какие ошибки родителей усиливают тревожность подростков перед экзаменами и в каких случаях требуется помощь специалиста. По ее словам, частая ошибка родителей — избыточное давление и завышенные ожидания. Попытки мотивировать разговорами о значимости экзаменов для будущего нередко усиливают страх неудачи. Обесценивание переживаний, когда волнение называют «пустяком» или «ленью», также повышает тревогу, сообщает Сургут Информ.
Специалист отметила, что волнение перед экзаменами естественно. Поводом для беспокойства становятся нарушения сна, резкие перепады настроения, потеря аппетита, сложности с концентрацией и выраженные психосоматические реакции. В таких случаях важно своевременно обратиться к психологу.
Ковалева подчеркнула, что без поддержки тревожность может закрепиться и сохраниться во взрослой жизни. Если подросток не осваивает навыки саморегуляции, тревожные реакции становятся привычной моделью поведения.
В качестве самопомощи она рекомендовала дыхательные упражнения, краткое переключение внимания, внутренние поддерживающие установки и выполнение заданий от простых к сложным.
Родителям стоит настоять на консультации специалиста, если подросток замыкается, избегает общения, проявляет аутоагрессию или отказывается от экзаменов. Главная задача взрослых — создать атмосферу безопасности и принятия.
