В Котельниках открыли обновленный офис Сбера

Обновленный офис Сбера открылся по адресу: г. Котельники, 2-й Покровский пр., д. 2. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации, передает пресс-служба банка.

Церемония открытия прошла при участии управляющего Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олега Осипова и главы муниципального округа Котельники Михаила Соболева.

«Мы рады представить обновленный офис Сбера, в котором создали максимально комфортную среду для всех наших клиентов. Мы сделали все, чтобы каждый мог легко и без препятствий получать финансовые услуги. Современный дизайн, удобные зоны ожидания и профессиональная команда специалистов — все это создано с заботой о вас. Мы продолжаем развиваться, чтобы соответствовать самым высоким стандартам обслуживания», — считает управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев также отметил, что город развивается, а количество жителей увеличивается.

«И вместе с этим должен развиваться спектр услуг для них. Открытие или обновление отделения банка всегда расширяет доступность банковских услуг. В современном ритме жизни это очень востребовано», — прокомментировал он.

В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера. Напрмер, установить или обновить мобильное приложение СберБанкОнлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по программам страхования, приобрести умные утройства SberDevices и устройства умного дома Sber — музыкальные колонки SberBoom и SberBoom Mini, Sber TV, умные ТВ-приставки SberBox.