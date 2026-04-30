Жених Лерчек рассказал подробности о ее состоянии

Жених блогера Валерии «Лерчек» Чекалиной Луис Сквиччиарини сообщил, что очередной курс химиотерапии прошел успешно. Звезда проходит лечение в онкоцентре имени Блохина, сообщает «Царьград» .

«Проводили Леру на четвертую химию. Молимся, чтобы все прошло хорошо», — сообщал жених Чекалиной в соцсетях перед очередным курсом лечения невесты.

Позже Сквиччиарини добавил, что химиотерапия прошла успешно.

Валерия Чекалина, известная по шоу «Звезды в джунглях» и своей блогерской деятельности, проходит лечение от онкологического заболевания четвертой стадии. Болезнь дала метастазы.

Валерии предстоит пройти еще девять курсов терапии.

