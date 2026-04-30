Цены на такси в Москве могут вырасти в преддверии майских праздников

Цены на услуги такси в Москве могут вырасти в преддверии майских праздников. При этом с 1 по 3 мая стоимость поездок будет чаще оставаться на уровне базовой, сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Go».

Согласно усредненным данным сервиса по городам-миллионникам, в четверг, 30 апреля, пик спроса на такси в столице начнется около 16:00 и сохранится до 17:00–18:00. В этот период количество заказов может вырасти до 20% по сравнению с аналогичным временем в обычный четверг.

Наиболее высокий спрос ожидается в центре мегаполиса, около деловых кварталов и у крупных пересадочных узлов. В районах, где из-за роста количества заказов будет не хватать свободных машин, может сработать повышающий коэффициент. Он помогает привлечь на линию больше водителей.

В последний рабочий день пользователи на 25% чаще обращаются к сервису «Транспорт» в «Яндекс Go». Москвичи интересуются маршрутами до области, расписанием электричек и вариантами поездок в аэропорты, включая «Аэроэкспресс».

В выходные, с 1 по 3 мая, наблюдается значительное снижение загруженности дорог: скорость движения может увеличиться на 15% по сравнению с предыдущей неделей. Маршруты в среднем длиннее на 5-10% — пользователи чаще ездят в загородные парки, аэропорты и на вокзалы. В то же время распределение поездок по городу становится более равномерным, что приводит к уменьшению пиковых нагрузок и снижению количества заказов на 10-25% по сравнению с обычными выходными.

Несмотря на возможное сокращение числа водителей на линии до 10%, баланс между спросом и предложением улучшается, что способствует поддержанию базовой стоимости поездок. При этом активность в сервисе «Транспорт» в праздничные дни может снижаться до 30% относительно обычных периодов.

Кроме того, дополнительно возрастет интерес к междугородним поездкам: количество предзаказов в сервисе «Межгород» может увеличиться до 40% по сравнению с предыдущей неделей.

