Россиян предупредили о вреде ананаса для десен

По словам врача, бромелайн расщепляет белки, а в сочетании с лимонной и аскорбиновой кислотами раздражает слизистую и расширяет капилляры. В норме легкое жжение проходит через 5–10 минут. Если появляется кровотечение, необходимо обратиться к специалисту.

«У человека со здоровыми деснами и слизистой полости рта ананас вызывает ощущение легкого жжения во время употребления и минут пять-десять после. Но при наличии воспаленной слизистой, например, при гингивите или пародонтите, когда она уже отечна, а сосуды хрупкие, бромелайн провоцирует небольшое кровотечение из поверхностных сосудов», — отметила Мелехова.

Реакция зависит от индивидуальных особенностей: у одних покалывание возникает после 50–100 г фрукта, у других — даже после целого ананаса проблем нет.

«Пациентам с острыми воспалительными заболеваниями слизистой полости рта – гингивитами, пародонтитами, стоматитами, травмами слизистой – стоит повременить с ананасом», — предупредила специалист.

