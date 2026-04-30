Дефицит авиабилетов в Турцию: что будет с отдыхом россиян в этом сезоне

Россияне не останутся без билетов в Турцию на фоне отмены рейсов Turkish Airlines. Множество авиакомпаний производят полеты в страну, заявил РИАМО вице-президент Ассоциации туристических операторов Алексан Мкртчян.

«Ответ на вопрос „А почему так?“ очень простой: потому что билеты очень дорогие. Они проигрывают конкуренцию другим авиакомпаниям. Туда летают Pegasus, Nord wind, South wind, Air Anka, „Аэрофлот“ и много других компаний», — заявил Мкртчян.

Однако он отметил, что неизвестно, как билет будут продаваться. На данный момент глубина продаж маленькая — всего 2-3 недели. Много билетов на середину мая из разных городов России куплено в Анталью, Даламан, Бодрум.

Ранее сообщалось, что россиян ждет дефицит авиабилетов в Турцию, а также рост цен на туры из-за сокращения рейсов авиакомпании Turkish Airlines. Более 300 рейсов на май и июнь по маршрутам в Россию уже отменили из-за сложной международной ситуации.

