Археолог Бутягин рассказал о слабой реакции западных ученых на его задержание

Археолог Александр Бутягин, вернувшийся в Россию после заключения в Польше, заявил, что европейское научное сообщество слабо отреагировало на его арест. Подробнее об этом он рассказал в интервью RT .

Бутягина задержали в Варшаве во время поездки с лекциями о Помпеях. Он успел выступить в Праге и Амстердаме, но в Польше был арестован по карточке Интерпола по запросу Украины. Суд рассматривал вопрос об экстрадиции, однако в итоге ученого обменяли.

Археолог провел в польской тюрьме почти пять месяцев. По его словам, давления не оказывали, но «просто держали в клетке». Общение ограничивалось судами и тюремной охраной.

«На мой взгляд, реакция европейского научного сообщества была глубоко недостаточной», — сказал Бутягин.

Несколько коллег, в том числе один польский ученый, направили письма в его поддержку. Итальянские археологи, с которыми он работал, выступили активнее других.

Бутягин считает произошедшее политическим прецедентом и отмечает, что теперь ученые будут осторожнее при поездках в Европу. Он также заявил, что разочаровался в представлении о науке как сфере вне политики.

После возвращения археолог планирует продолжить работу в Государственном Эрмитаже и заняться подготовкой экспедиций.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.