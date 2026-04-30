Повезли кого-то важного? Медицинский самолет заметили на границе Польши и Украины

Редкий медицинский самолет заметили на границе Польши и Украины после массированной атаки по украинским целям. Этим бортом могли вывозить важную персону, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Речь идет о медицинском самолете Learjet 35A немецкой спасательной организации DRF Luftrettung, который прибыл в польский Жешув 29 апреля. Он прилетел после массированной атаки беспилотниками по целям в Кривом Роге, Конотопе и Одессе.

У организации DRF Luftrettung насчитывается около 30 баз в Германии. Также у нее есть филиалы в Австрии и Лихтенштейне. Самолетами компании обычно эвакуируют особо важных персон. Кого именно вывозили этим бортом с украинской территории, на данный момент неизвестно.

Также 29 апреля в Жешув прилетели два транспортника Airbus A332 из Кельна и Берлина. Это может косвенно указывать на то, что в результате неких инцидентов ранено большое количество иностранцев.

«Однако прямых доказательств прилетов нет ни с украинской, ни с российской стороны», — пишет Telegram-канал.

