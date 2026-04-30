Массовая драка произошла в Подольске
В Подольске на парковке произошла драка с участием толпы, сообщает «Многонационал».
На видео, снятом очевидцами из проезжающей мимо машины, показано, что дерутся несколько человек, рядом стоит толпа. Потом мужчины начинают хаотично избивать друг друга.
Подробностей данного конфликта нет. О причинах такой агрессии также ничего неизвестно.
Ранее сотрудники рынка в Новосибирской области толпой избили клиента из-за долга в 20 тыс. рублей, а тот достал нож и зарезал одного из оппонентов.
