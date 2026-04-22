Сцепились из-за 20 тыс долга: драка на новосибирском рынке закончилась убийством
Сотрудники рынка в Новосибирской области толпой избили клиента из-за долга в 20 тыс. рублей, а тот достал нож и зарезал одного из оппонентов, сообщает NGS.RU.
Массовая драка произошла на территории рынка «Сибирь Азия» в поселке Крупской утром 21 апреля. Один из клиентов не смог отдать долг в 20 тыс. рублей, на этом фоне у него завязался конфликт с кладовщиком. Тот вызвал грузчиков и все вместе они напали на клиента.
Избиваемый мужчина достал нож и ударил дважды грузчика. Удары пришлись в сердце и печень. Прибывшие на место медики не смогли спасти пострадавшего.
Подозреваемого оперативно задержали полицейские. Он заявил, что убил непреднамеренно, а якобы просто защищался.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
