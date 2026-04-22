В Петербурге 1 мая откроется II Рыбный фестиваль

Рыбный фесиваль пройдет с 1 по 3 мая в Петербурге

В Петербурге с 1 по 3 мая на Пионерской площади пройдет II Рыбный фестиваль. Гостей ждут ярмарка, развлечения и кинопоказы, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Фестиваль будет работать ежедневно с 11:00 до 21:00. Его организуют правительство Санкт-Петербурга и Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Мероприятие посвящено популяризации отечественной рыбной продукции. Посетителям предложат свежую, копченую, соленую, вяленую и сушеную рыбу, а также морепродукты и икру.

Для детей подготовят интерактивные зоны с аниматорами, аттракционы, мастер-классы и конкурсы. В части сада Театра юного зрителя откроют зону отдыха. На большом экране покажут художественные фильмы киностудии «Ленфильм» и тематические ролики о жизни города и рыбной промышленности.

Официальное открытие состоится 1 мая в 13:00 на главной сцене Пионерской площади.

Первый Рыбный фестиваль прошел в Петербурге с 1 по 4 мая 2025 года. В нем участвовали производители из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Мурманска и Республики Карелия. Мероприятие посетили более 32 тысяч человек, было реализовано 12 тонн продукции.

