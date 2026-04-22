«Вышла со слезами»: щенят продают прямо с витрин зоомагазина в Москве

Жители северо-востока Москвы снова пожаловались на зоомагазин, где продают щенят прямо с витрин. Три года назад данной проблемой заинтересовались общественники, но ситуация не изменилась, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Зоомагазин расположен в здании ТЦ на улице Милашенкова рядом со станцией метро «Фонвизинская». По словам местных жителей, щенята находятся в тесных клетках и постоянном стрессе. Животные шугаются при виде проходящих мимо покупателей с тележками:

«Сидит щенок породы чихуахуа, безумно сильно дрожит, боится, не двигается. Продавцам до него нет дела, они говорят, что это норма», — рассказала одна из жительниц.

Еще одна москвичка утверждает, что почти каждую неделю покупает в этом зоомагазине корм для своей кошки. При этом каждый раз выходит из магазина со слезами на глазах.

«Зашла за кормом для кошки, а вышла с испорченным настроением и слезами. Невозможно смотреть на братьев наших меньших, запертых в тесных клетках», — отметила она.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.