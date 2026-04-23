Иран обвинил пять стран в пособничестве США

Иран обвинил Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию в пособничестве США. Об этом написано в письмах постоянного представителя Ирана при ООН Амира Саида Иравани, сообщает ТАСС .

Как отмечается в одном из посланий, на основе непрерывного мониторинга и оценок, проведенных иранскими вооруженными силами, было установлено, что США продолжали использовать территорию и воздушное пространство этих пяти стран для планирования, подготовки и нанесения атак.

В послании, касающемся ОАЭ, Тегеран также обвинил сами Эмираты в прямом участии в агрессии. Утверждается, что истребитель Mirage ВВС ОАЭ, беспилотник Akinci и истребитель F-16 попадали в воздушное пространство Ирана, а затем атаковали цели в Ормузском проливе и на островах.

Иран призвал страны не нарушать принципы добрососедства, а также не разрешать использовать их территории против исламской республики.

