Тряслись окна: взрывы прогремели в Нижегородской области на фоне атаки БПЛА

сегодня в 04:20

Взрывы раздались в Нижегородской области при отражении атаки БПЛА

Громкие звуки раздались в районе города Кстово. Местные жители рассказали, что слышали несколько взрывов примерно в 3:15 — от этого в квартирах тряслись окна.

На данный момент официальной информации о наличии пострадавших и разрушениях на земле нет.

В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

