Тряслись окна: взрывы прогремели в Нижегородской области на фоне атаки БПЛА
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атакуют Нижегородскую область. Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают дроны, из-за чего слышны звуки взрывов, сообщает SHOT.
Громкие звуки раздались в районе города Кстово. Местные жители рассказали, что слышали несколько взрывов примерно в 3:15 — от этого в квартирах тряслись окна.
На данный момент официальной информации о наличии пострадавших и разрушениях на земле нет.
В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
