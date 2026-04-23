В РФ резко выросло число случаев «попкорновой болезни» вейперов

Пульмонологи в последние годы отмечают устойчивый рост заболевших после курения электронных сигарет и вейпов. Число пациентов с «попкорновой болезнью» выросло на 30% за год, сообщает SHOT .

Большая часть заболевших — подростки и молодые люди до 35 лет. У любителей вейпов развиваются тяжелые заболевание легких — EVALI и облитерирующий бронхиолит. При этом EVALI развивается быстрее, но ее можно вылечить.

Бронхиолит может развиваться в организме годами и приводить к необратимой дыхательной недостаточности. Сперва при этом заболевании появляется небольшой кашель, затем — одышка. Позже иногда может подниматься температура. За помощью к врачам «парильщики» идут слишком поздно, когда симптомы заболевания мешают нормально жить.

Увеличение случаев связано не только с ростом количества курильщиков, но и с тем, что медики стали чаще распознавать данные патологии.

Первый случай «попкорновой болезни» в стране выявили в прошлом году у томских подростков. Одному поставили диагноз EVALI, другому — токсическое воздействие курительных смесей на центральную нервную систему.

